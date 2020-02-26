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Общество

13:14

Кураев прокомментировал установку видеокамер в храмах

общество

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Протодиакон Андрей Кураев считает излишним установку видеокамер в православных храмах, сообщает ИА "НСН".

Он отметил редкость правонарушений, совершаемых в религиозных учреждениях. Кураев считает, что психически нездоровых людей, которые могут совершить неосознанный поступок, не остановит факт наличия видеокамеры.

В связи с этим протодиакон выразил скепсис по поводу необходимости вторжения в религиозную жизнь людей.

"У нас часто люди идут в храм, чтобы побыть с Богом наедине, для чего идут либо на малолюдную службу, либо устраиваются в укромном месте. Есть люди, которым нравится быть в большом коллективе, а есть те, кому нравится совсем противоположное. В данном случае получается, что для последних храм становится негостеприимным местом. Причем где гарантия, что, помимо картинки, там не будет записываться и звук?" – сказал Кураев.

Видеокамеры устанавливают в связи с постановлением правительства "Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций". Системы видеофиксации планируют оборудовать в храмах с вместимостью от 500 человек. Камеры будут отключать во время таинств и обрядов по решению настоятеля храма.

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