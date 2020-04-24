В РПЦ назвали уместным изображение первых лиц РФ и Сталина в храме ВС

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ назвал уместными мозаики с изображением первых лиц государства и Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ. Об этом заявил председатель совета протоиерей Леонид Калинин.
"Да, правда, в композиции "Бескровное присоединение Крыма" изображены те лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма. А композиция "Парад Победы" создавалась аутентично – по фотографии. На ней в кадре на заднем плане верховный главнокомандующий советской армией в 1941–1945 годах Иосиф Сталин. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду", – цитирует его ТАСС.
Председатель экспертного совета объяснил, что первые лица государства изображены в мозаике о воссоединении Крыма с Россией, так как в 2014 году за этим стояли "определенные лица, взявшие на себя очень непростое политическое решение". Он добавил, что это было решение народа Крыма и руководители его поддержали.
По словам Калинина, не все члены совета согласны с тем, что в храме уместно изображение Сталина. Он напомнил, что у многих были несправедливо репрессированы родственники. Однако эту страницу вырвать из истории нельзя, поскольку Сталин связан с Победой, резюмировал протоиерей.
Главный храм Вооруженных сил РФ возводится в подмосковном парке "Патриот". Ранее в СМИ появились сообщения о том, что храм украсят мозаикой с портретами Владимира Путина и Иосифа Сталина.
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