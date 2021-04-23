МО РФ перебрасывает участников учений в Крыму в пункты постоянной дислокации

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Задействованные в учениях на юге РФ войска начали перебрасывать в места постоянной дислокации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В соответствии с указанием министра обороны РФ генерала армии С. Шойгу войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск 23 апреля приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны анонсировало межвидовые учения с привлечением боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Крыма. Говорилось, что будет отрабатываться десантирование войск, высадка морского десанта и стрельбы по береговым целям с привлечением авиации.

22 апреля стало известно о завершении внезапной проверки в Южном и Западном военных округах.