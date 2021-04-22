В Крыму стартовали крупные межвидовые учения ВС РФ

13:28
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
На крымском полигоне Опук стартовали межвидовые учения ВС РФ, сообщает РИА Новости. В них участвуют более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц техники и 40 боевых кораблей общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ.
На маневры прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел на вертолете район дислокации войск и заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.
Во время активной фазы учений отрабатываются ракетно-авиационные удары и их отражение, применение беспилотников и крылатых ракет, а также борьба с ними средствами войсковой и корабельной ПВО.
Учения ведут в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Ее проводят во всех военных округах и на Северном флоте, включая районы Крайнего Севера, Курильские острова и Камчатку.
Полигон расположен на удалении 60 километров от Феодосии и 40 километров от Керчи. Его возможности позволяют отрабатывать межвидовые задачи.
Ранее Минобороны анонсировало межвидовые учения с привлечением боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Крыма. Говорилось, что будет отрабатываться десантирование войск, высадка морского десанта и стрельбы по береговым целям с привлечением авиации. Контрольная проверка проводится и во всех военных округах на Северном флоте, включая районы Крайнего Севера, Курильские острова и Камчатку.
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что развертывание сил РФ у границ с Украиной является "крупнейшим в истории".
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