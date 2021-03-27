Кравчук заявил, что Россия хочет уничтожить Украину

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Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия может выдвинуть Украине территориальные претензии.

По его словам, Москва не откажется от своей основной позиции, согласно которой "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России".

"Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это", – сказал Кравчук в эфире на телеканала "Дом".

Кроме того, первый президент Украины указал, что мировое сообщество и США должны продолжить давление на Россию, вплоть до введения новых санкций.

"Только таким способом можно остановить Россию", – добавил Кравчук.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что "бандеровская и русофобская" идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей.