В Крыму рассказали, как Порошенко обманул местного таксиста

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Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец рассказал, что экс-президент Украины Петр Порошенко во время последнего визита на полуостров в феврале 2014 году обманул местного таксиста.

Тогда Порошенко прибыл в Симферополь для переговоров с властями региона, но жители не пустили его в парламент. Политику пришлось спасаться бегством. Он покинул город на оказавшемся поблизости такси.

Чегринц указал, что "даже тут он обманул человека, который его спас". По его словам, Порошенко так и не заплатил таксисту за восстановление поврежденной машины.

"Поэтому не стоит обращать внимание на слова подобного политического проходимца", – сказал Чегринец РИА Новости. Он подчеркнул, что все проблемы Крыма оперативно решаются при поддержке федерального центра.

Ранее бывший украинский лидер заявил, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией. Также Порошенко сказал, что российские власти "обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" жителям не обеспечили.