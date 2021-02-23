Украинец обнаружил у себя необычную способность после COVID-19

08:05
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк рассказал о приобретении необычной способности после перенесенного COVID-19.
Серебряный призер Олимпиады 2016 года по греко-римской борьбе написал в Facebook, что теперь может определять людей, переболевших коронавирусом, по запаху тела.
Беленюк указал, что сначала заметил специфический запах подмышек у себя, а потом – у своих спарринг-партнеров, которые тоже вылечились от COVID-19.
"Мне он почему-то напоминает чеснок", – написал 30-летний спортсмен. Он добавил с иронией, что если это уникальная способность, то подаст заявку на участие в популярном шоу "У Украины есть талант".
После этого пользователи и журналисты обвинили Беленюка во лжи и желании привлечь к себе внимание. Борец в ответ заявил, что всего лишь поделился своими ощущениями.
Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева ранее заявила, что при онкологических заболеваниях человек больше потеет, а у тела формируется "запах несвежего мяса".
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