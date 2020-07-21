Собаки могут распознавать COVID-19 по запаху – кинолог

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COVID-19 может иметь особенный запах, который способны учуять специально обученные собаки, сообщает Агентство "Москва". Предположение высказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По его словам, в мире существует практика распознавания собаками диабета первого типа. У больного при дыхании выделяется повышенное количество изопрена, который и чует животное. Обученные собаки также могут унюхать болезнь Паркинсона, малярию и некоторые онкологические заболевания.

"Если вирус попал в организм человека, он начинает распространяться в организме, это может вызывать воспаления и внутренние изменения, появится определенный запах, который при выдохе способна уловить собака в воздухе. Есть вероятность, что COVID-19 также имеет специфический запах, который может быть распознан животными после тренировок", – отмечает Голубев.

Президент РКФ также подчеркнул, что тренировки собак на распознавание зараженных коронавирусом уже начались в некоторых странах – Великобритании, Финляндии, ОАЭ, Чили и Австрии.

"На данный момент результаты исследования опубликовали только Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает министерство внутренних дел страны, после соответствующей тренировки в течение двух недель собаки выявляют зараженных с точностью до 91 процента. В случае полевых экспериментов точность выявления составляет 88 процентов", – добавил Голубев.

Он также заверил, что "собачья диагностика" не является стопроцентным способом выявления вируса, но процесс борьбы с COVID-19 может быть значительно облегчен.

Ранее в Мосгордуме предложили создать единую базу чипированных животных. Она поможет следить за тем, как содержатся животные, выявлять случаи, когда питомец сбежал.