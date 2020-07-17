Кинологи рассказали, как помочь потолстевшим собакам

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что с лишним весом у собак следует бороться комплексно. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Лишний вес для собаки – серьезная проблема, которая отрицательно влияет на ее здоровье. Запомните, состояние вашей собаки полностью зависит от вас. Любое лишнее лакомство, которое вы даете из любви к собаке, может навредить ей", – заявил специалист.

Голубев предложил заменить привычные собачьи лакомства на сушеные яблоки, морковь или овощи. Кроме того, не следует превышать рекомендуемую дозировку сухого корма, если именно он составляет основу питания.

По словам специалиста, привести питомца в форму можно с помощью занятий в воде или специальных тренировок по собачьей йоге. Можно также совмещать физические упражнения для животного с собственной активностью.

Причиной повышения веса у животных, помимо снижения активности, могут быть стресс и гормональные сбои. Собакам необходимо уделять внимание и время, а также контролировать состояние их здоровья.

В определенных случаях повышенный вес собаки может указывать на наличие заболеваний. Кинолог порекомендовал регулярно посещать ветеринара и проводить контрольное взвешивание. Врач вправе назначить диету или лекарственную терапию.

Ветеринар Владимир Уражевский ранее призвал со всей ответственностью относиться к приобретению собаки. Специалист обратил внимание на то, что нужно проработать вопросы воспитания питомца, понимать ответственность за него и предусмотреть разные формы контакта с животным.

