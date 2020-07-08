Немец нашел пропавшую в Австралии собаку спустя пять лет

Житель Германии, студент Лиф Фишер, сумел найти своего пса, который потерялся в Австралии пять лет назад. Об этом сообщает "Мир 24".

Собака по кличке Чоппер пропала в городе Теннант-Крик на австралийской Северной территории. Фишер тогда гостил в местном караван-парке.

Немцу пришлось вернуться на родину без собаки, но он продолжал отсматривать информацию в австралийских группах Facebook с пропавшими вещами и животными. Именно в Сети Лиф заметил фотографию своего пса.

Фишер намерен вернуть собаку в Германию, но существует ряд сложностей. Въезд в ФРГ возможен только после карантина, который вводится после прививки – этот период составляет 3 месяца.

Кроме того, на транспортировку потребуется потратить около 8 тысяч австралийских долларов (примерно 400 тысяч рублей). Студент намерен воспользоваться краудфандингом.

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