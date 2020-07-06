Путин поручил усилить ответственность за нарушения при обращении с животными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин поручил обеспечить усиление административной ответственности за нарушения при обращении с животными. Об этом говорится на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на усиление административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными", – говорится в сообщении.
Правительству также поручено обеспечить экологический надзор в отношении объектов, которые могут негативно сказаться на окружающей среде. Соответствующие поручения должны быть выполнены до 1 декабря.
В декабре 2018 года глава государства подписал закон об ответственном обращении с животными. Закон предполагает создание для них специальных приютов, запрещается отстрел животных.
Под запрет попадают также бои с их участием, избавление от питомцев без передачи их новому владельцу и помещения в приют. Содержание в барах, ресторанах, пропаганда жестокого обращения с животными также недопустимы.
В сентябре прошлого года в Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет. Автора законопроекта считают необходимым преподать ребенку правовой урок: он должен понимать, что мучить живые существа неприемлемо. В правительстве к инициативе отнеслись отрицательно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: