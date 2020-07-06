Путин поручил усилить ответственность за нарушения при обращении с животными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поручил обеспечить усиление административной ответственности за нарушения при обращении с животными. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на усиление административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными", – говорится в сообщении.

Правительству также поручено обеспечить экологический надзор в отношении объектов, которые могут негативно сказаться на окружающей среде. Соответствующие поручения должны быть выполнены до 1 декабря.

В декабре 2018 года глава государства подписал закон об ответственном обращении с животными. Закон предполагает создание для них специальных приютов, запрещается отстрел животных.

Под запрет попадают также бои с их участием, избавление от питомцев без передачи их новому владельцу и помещения в приют. Содержание в барах, ресторанах, пропаганда жестокого обращения с животными также недопустимы.

В сентябре прошлого года в Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет. Автора законопроекта считают необходимым преподать ребенку правовой урок: он должен понимать, что мучить живые существа неприемлемо. В правительстве к инициативе отнеслись отрицательно.