Госдума предложила судить живодеров с 14 лет

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Госдума начала сбор отзывов на законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет, сообщает "Российская газета". Сегодня живодеру грозит судимость лишь с 16 лет.
С таким предложением выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. При этом авторы законопроекта подчеркивают, что у них нет задачи отправить подростка в тюрьму. Их цель – преподать ребенку правовой урок, чтобы он понимал, что мучить живые существа неприемлемо.
В правительстве же к инициативе отнеслись отрицательно. Там указали, что такой подход не согласуется с государственной политикой РФ, направленной на создание эффективных механизмов, препятствующих подростковой преступности. Парламентарии напоминают, что в крайнем случае подростка, совершившего преступления, уже с 11 лет можно поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение.
Согласно действующему закону, уголовная ответственность за жестокое обращение с животным наступает, если доказано, что подозреваемый намеренно причинял боль и страдания из хулиганских или корыстных побуждений, что повлекло гибель или увечье зверя. За живодерство грозит до пяти лет лишения свободы, но предусмотрены и менее суровые меры.
В августе 2017 года в интернете появилось видео, на котором девочки-живодерки убивают котенка. При этом они обучали своему жестокому ремеслу другую маленькую девочку.
Участницы расправы по очереди швыряли животное о стену. Все это время котенок был в сознании. К сожалению, после очередного удара он погиб. Затем зачинщицы похвалили свою ученицу. Местные жители после инцидента потребовали наказать виновных.
А летом 2018 года две сестры, не достигшие 16 лет, на камеру расчленили котенка. Точнее, убивала животное старшая, а младшая подбадривала ее. Выяснилось, что девочки – дочери поселкового главы на Алтае. Общественность возмутило, что они останутся ненаказанными из-за того, что не достигли возраста наступления уголовной ответственности. В интернете тогда появилась петиция с требованием ужесточить законодательство и заставить живодерок ответить за преступление.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: