Госдума предложила судить живодеров с 14 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума начала сбор отзывов на законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет, сообщает "Российская газета". Сегодня живодеру грозит судимость лишь с 16 лет.

С таким предложением выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. При этом авторы законопроекта подчеркивают, что у них нет задачи отправить подростка в тюрьму. Их цель – преподать ребенку правовой урок, чтобы он понимал, что мучить живые существа неприемлемо.

В правительстве же к инициативе отнеслись отрицательно. Там указали, что такой подход не согласуется с государственной политикой РФ, направленной на создание эффективных механизмов, препятствующих подростковой преступности. Парламентарии напоминают, что в крайнем случае подростка, совершившего преступления, уже с 11 лет можно поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение.

Согласно действующему закону, уголовная ответственность за жестокое обращение с животным наступает, если доказано, что подозреваемый намеренно причинял боль и страдания из хулиганских или корыстных побуждений, что повлекло гибель или увечье зверя. За живодерство грозит до пяти лет лишения свободы, но предусмотрены и менее суровые меры.

В августе 2017 года в интернете появилось видео, на котором девочки-живодерки убивают котенка. При этом они обучали своему жестокому ремеслу другую маленькую девочку.

Участницы расправы по очереди швыряли животное о стену. Все это время котенок был в сознании. К сожалению, после очередного удара он погиб. Затем зачинщицы похвалили свою ученицу. Местные жители после инцидента потребовали наказать виновных.

А летом 2018 года две сестры, не достигшие 16 лет, на камеру расчленили котенка. Точнее, убивала животное старшая, а младшая подбадривала ее. Выяснилось, что девочки – дочери поселкового главы на Алтае. Общественность возмутило, что они останутся ненаказанными из-за того, что не достигли возраста наступления уголовной ответственности. В интернете тогда появилась петиция с требованием ужесточить законодательство и заставить живодерок ответить за преступление.

