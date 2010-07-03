Кожа да кости. Зоозащитники пытаются спасти истощенного пса

В Москве пытаются спасти крайне истощенного пса. Животное, которое больше похоже на мумию, выгуливал в парке житель столицы, что и привлекло внимание соседей. Люди предложили бесплатно доставить питомца к ветеринару, но хозяин собаки грубо отказался от их помощи, передает телеканал Москва 24.

Кадры изможденного пса, который еле передвигает лапами, появились в Сети, и зоозащитники забили тревогу. Они приехали к дому, где живет владелец, чтобы забрать собаку. Однако их попытки успехом не увенчались: мужчина заперся в квартире, а позже ушел из дома, оставив голодного пса одного.

"Я доброжелательно обратилась к нему, спросила, почему пес в таком состоянии. На что сразу же получила угрозы", – подчеркнула зоозащитница Надежда Голомазова. По словам женщины, она предложила хозяину собаки помощь в виде корма и стационара для пса, но мужчина не захотел ничего слушать, заявив, что не потерпит вмешательства.

По словам соседей, хозяин собаки совсем ее не кормит, только выгуливает дважды в день. Как рассказали жильцы дома, мужчина плохо относится не только к животным, но и к людям. Он часто выпивает, грубит прохожим и ведет себя неадекватно. "Он выходит гулять с собакой регулярно. Если он выходит и стоит машина так, что ему неудобно пройти, он может ногой шарахнуть по машине", – рассказала одна из соседок. Соседи упомянули, что уже не раз жаловались на его поведение участковому.

Зоозащитники написали еще одно заявление в полицию. Они вот уже второй день дежурят у дома хозяина собаки и пытаются как-то договориться с мужчиной. Судя по внешнему виду животного, ветеринарная помощь ему нужна срочно, предупреждают активисты.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Пензы погиб закормленный посетителями жеребенок. Четырехмесячный шетлендский пони умер от заворота кишок, уточнили в администрации зоосада. Ветеринары семь часов безуспешно пытались спасти животное.