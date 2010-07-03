Кожа да кости. Зоозащитники пытаются спасти истощенного пса

12:10
12:10
Поделиться в социальных сетях:
В Москве пытаются спасти крайне истощенного пса. Животное, которое больше похоже на мумию, выгуливал в парке житель столицы, что и привлекло внимание соседей. Люди предложили бесплатно доставить питомца к ветеринару, но хозяин собаки грубо отказался от их помощи, передает телеканал Москва 24.
Кадры изможденного пса, который еле передвигает лапами, появились в Сети, и зоозащитники забили тревогу. Они приехали к дому, где живет владелец, чтобы забрать собаку. Однако их попытки успехом не увенчались: мужчина заперся в квартире, а позже ушел из дома, оставив голодного пса одного.
"Я доброжелательно обратилась к нему, спросила, почему пес в таком состоянии. На что сразу же получила угрозы", – подчеркнула зоозащитница Надежда Голомазова. По словам женщины, она предложила хозяину собаки помощь в виде корма и стационара для пса, но мужчина не захотел ничего слушать, заявив, что не потерпит вмешательства.
По словам соседей, хозяин собаки совсем ее не кормит, только выгуливает дважды в день. Как рассказали жильцы дома, мужчина плохо относится не только к животным, но и к людям. Он часто выпивает, грубит прохожим и ведет себя неадекватно. "Он выходит гулять с собакой регулярно. Если он выходит и стоит машина так, что ему неудобно пройти, он может ногой шарахнуть по машине", – рассказала одна из соседок. Соседи упомянули, что уже не раз жаловались на его поведение участковому.
Зоозащитники написали еще одно заявление в полицию. Они вот уже второй день дежурят у дома хозяина собаки и пытаются как-то договориться с мужчиной. Судя по внешнему виду животного, ветеринарная помощь ему нужна срочно, предупреждают активисты.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Пензы погиб закормленный посетителями жеребенок. Четырехмесячный шетлендский пони умер от заворота кишок, уточнили в администрации зоосада. Ветеринары семь часов безуспешно пытались спасти животное.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: