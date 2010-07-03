Москвича задержали по подозрению в убийстве собаки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали мужчину по подозрению в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

В пресс-службе полиции рассказали, что к ним обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестный молодой человек на проспекте Андропова несколько раз нанес удары по ее собаке, которая в результате полученных травм скончалась.

Задержанным оказался 52-летний житель столицы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Ранее сообщалось, что житель города Абакан убил свою кошку, поскольку посчитал, что в нее вселился злой дух. Мужчина был помещен на лечение в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу.

