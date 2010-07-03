Мужчина изгонял злых духов из кошки и убил ее

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Житель города Абакан убил свою кошку, поскольку посчитал, что в нее вселился злой дух. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Хакасии.

Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля. Очевидцы сообщили в полицию, что в районе остановки на улице Торосова находится мужчина в неадекватном состоянии.

Правоохранители установили, что мужчина 1964 года убил на улице свою кошку. Он объяснил полицейским, что в животное вселился злой дух.

Мужчина был помещен на лечение в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу. По данному факту проводится проверка.

В июне 2018 года пьяный москвич сбросил с 16 этажа кота и убил кошку. Мужчина был задержан, против него возбудили уголовное дело. Он объяснил, что решился на поступок, поскольку не мог содержать питомцев.

