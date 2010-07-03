Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина избил сестру и убил ее собаку на севере Москвы. Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел 10 марта.

В полицию обратилась 37-летняя женщина, проживающая на улице Бестужевых. По ее словам, на нее напал 51-летний брат.

Сотрудники полиции выяснили, что между родственниками произошел скандал, в ходе которого мужчина нанес сестре телесные повреждения.

Кроме того, он ударил ногой собаку женщины породы чихуахуа. От полученных травм животное погибло. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

8 марта четверо неизвестных в городском округе Щелково убили хозяина частного дома, его жену госпитализировали сотрудники скорой помощи.