Москвич четыре раза ударил ножом напавшую на него собаку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мужчина четыре раза ударил ножом собаку, которая напала на него на площадке для выгула на севере столицы. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции, рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

По информации правоохранитилей, 9 марта в полицию сообщили, что на площадке для выгула собак в Дмитровском проезде видели окровавленного пса.

Как выяснили полицейские, между двумя владельцами собак – мужчиной и женщиной – произошла ссора. Собака женщины набросилась на ее оппонента – 36-летнего москвича. Отбиваясь, тот нанес животному четыре удара ножом.

Пострадавшего москвича увезли в больницу. "Раненая собака выжила, хозяйка отвезла ее в ветеринарную клинику", – добавил собеседник агентства. По факту случившегося проводится проверка.