Возраст уголовной ответственности за живодерство предложили снизить

В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторы инициативы предлагают дополнить перечень преступлений, которые могут повлечь за собой уголовное наказание для лиц, достигших 14 лет, пунктом "жестокое обращение с животными".
В пояснительных материалах отмечается, что "на сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой" в присутствии малолетних или транслировалось через интернет.
Правительство на эту инициативу дало отрицательный отзыв. В тексте говорится, что предлагаемый подход не согласуется с политикой властей по созданию эффективных превентивных механизмов и поиск новых методов воспитательного воздействия.
В кабмине напомнили, что сейчас подростков от 11 до 18 лет, совершивших преступление, помещают в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
Ранее правительство РФ поддержало законопроект депутатов, который предлагает ввести досудебную блокировку живодерского контента в Сети, по аналогии с экстремистским.
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