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Москва 24

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20:54

Возраст уголовной ответственности за живодерство предложили снизить

власть общество

20:54

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают дополнить перечень преступлений, которые могут повлечь за собой уголовное наказание для лиц, достигших 14 лет, пунктом "жестокое обращение с животными".

В пояснительных материалах отмечается, что "на сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой" в присутствии малолетних или транслировалось через интернет.

Правительство на эту инициативу дало отрицательный отзыв. В тексте говорится, что предлагаемый подход не согласуется с политикой властей по созданию эффективных превентивных механизмов и поиск новых методов воспитательного воздействия.

В кабмине напомнили, что сейчас подростков от 11 до 18 лет, совершивших преступление, помещают в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект депутатов, который предлагает ввести досудебную блокировку живодерского контента в Сети, по аналогии с экстремистским.

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власть общество

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