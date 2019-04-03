Потерпевшие боятся, что банда похитителей собак из Подмосковья уйдет от наказания

В подмосковном Ступине поймали банду иностранцев, которые похищали породистых собак, предположительно, чтобы убить их и продать мясо ресторанам. Как оказалось, из-за их действий десятки людей лишились своих любимцев. Выйти на след злоумышленников удалось благодаря местным жителям. Однако теперь многие опасаются, что живодеры могут уйти от наказания. Узнайте, как удалось задержать нарушителей и что теперь их ожидает.

В Подмосковье воровали собак на мясо для ресторанов

Вмешательство судьбы

"Собаку украли у моего брата. Она (русская гончая по кличке Альма. – Прим. ред.) грызла косточку на улице. И пропала. Мы пошли по соседним магазинам смотреть видео с камер наблюдения", – рассказал Москве 24 местный житель Сергей Лежнев, благодаря которому удалось поймать злоумышленников.

По его словам, выяснилось, что собаку похитили два иностранца – выходца из Восточной Азии. Они забрали животное в свою черную "Волгу". Сергей уточнил, что машина маячила перед камерами до двадцати раз в день. Более того, однажды охранник одного из предприятий города стал свидетелем похищения очередной собаки, но ничего не стал делать, так как принял злоумышленников за хозяев.





Сергей Лежнев очевидец Я шесть дней не спал, ездил, вычислял эту машину. Из-за плохого качества видео с камеры номер "Волги" было невозможно рассмотреть.

"Разглядел только цвет и марку машины, а также двух азиатов, которые в нее садились – женщину 45–50 лет и мужчину высокого роста. С этими приметами мы с братом объехали всю область", – продолжает рассказ Лежнев.

Однажды, вернувшись с очередных поисков, братья уже думали расходиться по домам, но решили попить чаю в машине. "Надежда спасти зверька еще была. И вдруг мимо нас проехала та самая "Волга". Мы, конечно, обалдели. Мы их догнали и заблокировали. Сначала мы надеялись проследить за ними до места, где они держат собак, разделывают. Но у них сломалась машина и они остановились", – посетовал мужчина.

Заблокировав злоумышленников, братья вызвали ГИБДД. А за помощью в полицию обратилась сама похитительница, пожаловавшись, что на нее напали. Как рассказали Москве 24 люди, помогавшие выйти на след преступников, прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в багажнике "Волги" палки, веревки, ножи, следы крови и более 20 ошейников. Оказалось, что похитители действовали втроем: муж, жена и их 27-летний сын. В салоне автомобиля, помимо злоумышленников, находилась только оглушенная, но еще живая собака.

Фото: канал Москва 24

Зачем им мясо собак?

Похитители представились гражданами КНДР. Лежнев пояснил, что о причинах похищения собак первой заговорила женщина.





Сергей Лежнев очевидец Ее спросили, зачем им мясо собак, а она ответила, что кушать, и засмеялась.

Как рассказали Москве 24 другие близкие к расследованию люди, при себе у троих злоумышленников обнаружили золотые украшения, предположительно, тоже краденые. А вскоре женщина начала давать показания. Как оказалось, собак похищали, убивали, разделывали и продавали, по ее словам, корейским ресторанам. Теперь в полиции собирают показания потерпевших граждан. Сергей Лежнев, в свою очередь, призывает людей самим обратиться к полицейским и найти ошейник своего питомца среди тех, что изъяли у подозреваемых. Только за последнюю неделю иностранцы, по-видимому, украли и убили более 10 животных.

Сергей сообщил, что в полицию уже поступило три заявления от владельцев собак. Кроме того, разыскиваются хозяева пса, спасенного из черной "Волги".

Среди потерпевших и местная жительница Яна. Выйдя от следователя, она сообщила, что ее собаки были без ошейников, но "живодерка" опознала их по фото, рассказала, где и как их похитила.

Вероятно, иностранцы орудуют уже давно. Еще год назад у пары из Ленинского района Московской области украли пса по кличке Кефир, о чем они сообщили в социальных сетях. Тогда с помощью камер наблюдения удалось увидеть внешность преступников, но их личности, к сожалению, установить не удалось. Мужчина и женщина на видео невероятно похожи на ныне задержанных похитителей, по сообщениям очевидцев.

Москве 24 не удалось получить оперативный комментарий от ОМВД России по городскому округу Ступино на момент публикации материала. Как пояснил источник, близкий к расследованию, хотя злоумышленники орудовали по всей области, их квартира находится в Подольске. Правоохранители ищут заказчиков собачьего мяса. Из-за огласки истории в СМИ "они узнали обо всем и пытаются скрыться", что усложняет работу полиции.

Фото: канал Москва 24

Что может грозить злоумышленникам?

Пользователи Сети, хозяева похищенных собак и зоозащитники переживают, что иностранцы уйдут от ответственности. Одни боятся, что злоумышленников просто депортируют, а другие опасаются, что выходцы из Северной Кореи отделаются штрафом.

Москва 24 связалась с адвокатом в области зоозащиты Маргаритой Гавриловой. Она пояснила, что "сначала надо понять, какой у этих людей статус на территории Российской Федерации".

"Разобраться, как они сюда попали, есть ли у них рабочие визы, или они приехали туристами и остались. Если нет, то консульство просто их выдворит, и владельцы собак останутся без сатисфакции", – сказала Гаврилова.

Источник, который в курсе хода расследования, сообщил, что иностранцы находятся в России на законных основаниях. "Если они находятся на территории страны легально, то их можно судить по 158 статье – "Кража и хищение чужого имущества". Если женщина дала признательные показания, что они воровали собак и продавали их в корейские рестораны, то можно также добавить сюда 245 статью – "Жестокое обращение с животными", – считает зоозащитница.

Она пояснила, что в России собака – животное, которое не предназначено для употребления в пищу. А в данной ситуации их убивали как раз для этого, "а это уже жестокое обращение". В совокупности статей похитителям грозит от трех до шести лет тюремного заключения, предполагает эксперт.

"По этим двум статьям злоумышленники могут получить реальные сроки, если хозяева собак предоставят документы, подтверждающие причинение им существенного материального вреда. То есть договор купли-продажи", – поясняет Гаврилова.

