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01:03

Закормленный посетителями жеребенок погиб в зоопарке Пензы

животные происшествия общество

01:03

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Фото: vk.com/zoo_pnz

В зоопарке Пензы погиб закормленный посетителями жеребенок, передает издание "Аргументы и факты".

Как сообщила администрация зоопарка в "ВКонтакте", умер четырехмесячный жеребенок шетлендской пони. Причиной смерти стал заворот кишок.

Отмечается, что ветеринары семь часов безуспешно пытались спасти животное. При вскрытии было установлено, что желудок пони разорвался от излишка еды.

В зоопарке подчеркнули, что жеребенка закормили посетители, которые игнорируют не только предупреждающие таблички о запрете кормления, но и просьбы сотрудников.

Ранее стало известно, что столичные кафе с животными могут закрыть после того, как будут приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие условия содержания зверей.

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животные происшествия общество

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