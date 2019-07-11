Ошибка или справедливость? Нужно ли снижать возраст ответственности для живодеров

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло на рассмотрение Госдумы законопроект с поправками в Уголовный кодекс. Нижней палате парламента предложили снизить возраст наступления ответственности для живодеров с 16 до 14 лет. Разбираемся, нужны ли такие нововведения в России.

К особо тяжким

Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что "на сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными".

Наказание не следует, даже если они издевались над животными группой. В интернете много фото- и видеосвидетельств подобных зверств. По мнению авторов, новые поправки в Уголовный кодекс позволят включить живодерство в число особо тяжких преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14, а не с 16 лет.



из пояснительной записки к проекту закона Внесение предусмотренных проектом изменений позволит исключить ситуации, при которых явно делинквентное (противоправное. – Прим. ред.) поведение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет не находит юридической оценки до момента совершения ими тяжких преступлений против личности.

Однако инициативу парламентариев Северной столицы не поддержало ни Правительство РФ, ни Верховный суд. В правительстве отметили, что сейчас таких детей принято перевоспитывать. А привлечение их к уголовной ответственности "не согласуется с государственной политикой".

Провинившихся детей 11–18 лет помещают, например, в "учебно-воспитательные учреждения закрытого типа". "Предлагаемое законопроектом механическое снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не может быть признано эффективным средством, позволяющим разрешить проблему малолетней преступности, поскольку это может привести к дальнейшей криминализации общества", – пояснили в правительстве.

В свою очередь, Верховный суд счел предложенные меры негуманными. "Для расширения перечня составов преступлений, за совершение которых наступает ответственность с четырнадцатилетнего возраста, должны быть приведены более веские мотивированные доводы", – говорится в отзыве.

Отвлекающий маневр?

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С позицией правительства и Верховного суда не согласна специалист инициативной группы "Живодерам.НЕТ" Мария Высоцкая. По ее мнению, возраст ответственности нужно снижать.

"Ребенок с семи лет действует осознанно. В 14 лет они уже точно понимают, что творят. Единственный метод решения проблемы – наказание. Подростковая жестокость увеличивается в геометрической прогрессии, остановить ее можно только тогда, когда люди начнут осознавать, что за их действиями последует наказание", – сказала Высоцкая Москве 24.

Она также считает необходимым ввести штрафы для родителей. "Недавно семилетний ребенок просто так раздавил котенка. Его мама стояла рядом и не пыталась остановить сына. Как вы считаете, кого надо наказывать в этой ситуации? Такие родители должны платить крупные штрафы, если в голове у них нет понимания", – убеждена специалист.

По словам Высоцкой, она бывший следователь МВД и "знает, что уголовную ответственность сейчас снижают по многим статьям". В том числе потому, что сейчас в интернете появилась масса видео, на которых подростки избивают инвалидов, детей, поджигают бездомных. "Должно быть серьезное наказание, чтобы отрезвить социум", – категорична зоозащитница.

Но психиатр Александр Федорович с Высоцкой не согласен. Он уверен, что жестокость детей и подростков по отношению к животным существует, но это не массовое явление. Иллюзия повсеместного живодерства формируется как раз из-за роликов в интернете.



Александр Федорович психиатр Я бы тут говорил не о снижении возраста ответственности и приближении наказания, а о профилактике. Если над животными издевается психически здоровый ребенок, то это значит, что он отыгрывается на них за свои проблемы. Это значит, что подросток находится в трудной ситуации.

По его словам, порой люди удивляются, что над животными издеваются дети из благополучных семей. Федорович уверен, что благополучие определяется не модной одеждой, современным гаджетом и новым ранцем. Оно зависит "не от материальной, а от духовной составляющей". "Есть такие понятия, как мораль, этика, честность, совесть, которые на сегодняшний день разрушаются", – полагает эксперт.

Фото: depositphotos/ AlexGukBO

"Современный ребенок зачастую предоставлен сам себе. Дома его обеспечивают материально, ждут, что остальное ему дадут в школе. Но школа явно не справляется. Раньше редко у кого из детей был репетитор, а сейчас чуть ли не у каждого по три-четыре дополнительных преподавателя. А все потому, что школа больше не вытягивает", – считает он.

Федорович подчеркнул, что "дети не должны быть брошенными". "У них должны быть альтернативные занятия, кроме того чтобы вспарывать животы кошкам и собакам. К сожалению, современные спортивные секции и кружки зачастую не бесплатны и не всем по карману. Конечно, тогда появляются живодеры", – говорит психиатр.

Он отметил, что подростки жестоки не только с животными, но и с другими детьми, есть тинейджеры-убийцы и насильники.



Александр Федорович психиатр Это гуманитарная катастрофа. Проблему живодерства нельзя решать изолированно, только в комплексе. Причем ни в коем случае нельзя ужесточать наказание или снижать возраст ответственности. Необходима работа с детьми – педиатров, педагогов, психологов. Если мы будем вкладываться в наших детей, то тогда не будем получать таких печальных результатов.

Эксперт заключил, что в случае снижения возраста ответственности пополнятся ряды уголовников, но проблема останется. "Это политика разрушения. Формат наказания детей должен присутствовать, но он должен касаться только очень серьезных деяний. Нужно ставить акцент на реально тяжелых преступлениях против личности и государства. Собак и кошек я тоже люблю, но в сравнении с людьми они – отвлекающий маневр", – подчеркнул психиатр.

Недетская жестокость

Следователи заинтересовались видео убийства котенка

В августе 2017 года в интернете появилось видео, на котором девочки-живодерки убивают котенка. При этом они обучали своему жестокому ремеслу другую маленькую девочку.

Участницы расправы по очереди швыряли животное о стену. Все это время котенок был в сознании. К сожалению, после очередного удара он погиб. Затем зачинщицы похвалили свою ученицу. Местные жители после инцидента потребовали наказать виновных.

А летом 2018 года две сестры, не достигшие 16 лет, на камеру расчленили котенка. Точнее, убивала животное старшая, а младшая подбадривала ее. Выяснилось, что девочки – дочери поселкового главы на Алтае. Общественность возмутило, что они останутся ненаказанными из-за того, что не достигли возраста наступления уголовной ответственности. В интернете тогда появилась петиция с требованием ужесточить законодательство и заставить живодерок ответить за преступление.