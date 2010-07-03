Спасатели вытащили собаку из водосточной трубы в Ступине

В Ступине сотрудники "Мособлпожспаса" спасли застрявшую в водосточной трубе собаку. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Инцидент произошел 14 августа в районе СНТ "Возрождение" городского округа Ступино. Местные жители обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу "Система-112" и рассказали, что на мосту в водосточной трубе застряла собака.
Прибыв к месту вызова, специалисты осмотрели место происшествия и приступили к спасательным работам. Они "завязали самозатягивающуюся петлю на конце веревки, накинули ее на тело застрявшей собаки и аккуратно извлекли ее на поверхность", уточнил старший по смене Андрей Скворцов.
По его словам, спасенного пса передали хозяину, который поблагодарил сотрудников "Мособлпожспаса" за спасение питомца.
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