Спасатели вытащили собаку из водосточной трубы в Ступине

В Ступине сотрудники "Мособлпожспаса" спасли застрявшую в водосточной трубе собаку. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Инцидент произошел 14 августа в районе СНТ "Возрождение" городского округа Ступино. Местные жители обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу "Система-112" и рассказали, что на мосту в водосточной трубе застряла собака.

Прибыв к месту вызова, специалисты осмотрели место происшествия и приступили к спасательным работам. Они "завязали самозатягивающуюся петлю на конце веревки, накинули ее на тело застрявшей собаки и аккуратно извлекли ее на поверхность", уточнил старший по смене Андрей Скворцов.

По его словам, спасенного пса передали хозяину, который поблагодарил сотрудников "Мособлпожспаса" за спасение питомца.