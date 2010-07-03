Песня группы Metallica спасла девушку от нападения пумы

В Канаде девушка спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, сообщает vicnews.com.
Это произошло в Ванкувере. Ди Галлант гуляла со своей собакой, когда столкнулась с хищником.
"Сначала мне показалось, что за мной кто-то наблюдает. Я посмотрела направо и увидела пуму – замерла, но зверь пошел на нас с Мерфи (кличка собаки). Тогда я начала снимать видео и кричать: "Эй, ты, прекрати!" Это ненадолго остановило животное", – рассказывает девушка.
По ее словам, она решила напугать зверя чем-то громким и нашла в своем смартфоне песню группы Metallica Don’t Tread On Me. "Как только заиграл хеви-метал, хищник удрал в кусты", – говорит Галлант.
Видео случившегося девушка опубликовала в Сети. Она призналась, что хотела бы когда-нибудь связаться с группой и сказать, что они спали ей жизнь.
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