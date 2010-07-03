Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:27

В Норвегии пожаловались на вторжение "русского лосося"

за рубежом животные общество

20:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/JakubRutkiewicz

Норвежские рыбаки и ученые жалуются на нашествие "русских лососей", которое угрожает местным видам рыб. Об этом пишет норвежское издание Dagbladet.

В середине прошлого века Советский Союз развел горбушу в реках Кольского полуострова. Со временем рыбы стало слишком много. Жители Норвегии считают распространение горбуши "вторжением".

"Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 русских лососей", – сказал житель Киркенеса Эйстейн Хансен.

Неподалеку от границы России и Норвегии Ассоциация охотников и рыболовов Сер-Варангера установила ловушку на лосося. Глава организации Рольф Колльстрем поблагодарил местные власти за поддержку борьбы. Он отметил, что природоохранные органы Норвегии должны заняться этим на национальном уровне и составить план по борьбе с горбушей.

Исторический рекорд наплыва рыбы был зафиксирован в 2017 году. Сейчас ассоциация внимательно следит за развитием ситуации.

Перемещением "русского лосося" обеспокоено научное сообщество. Норвежские ученые заявили, что горбуша может вытеснить местные виды рыб и стать проблемой. Жизненный цикл горбуши длится два года, и все особи погибают после нереста. Они пояснили, что избыток гниющей рыбы в реках Норвегии может привести к негативным последствиям для окружающей среды. Местные исследователи призывают население страны убивать горбушу, чтобы сократить ее численность.

Читайте также

за рубежом животные общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика