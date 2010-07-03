В Норвегии пожаловались на вторжение "русского лосося"

Норвежские рыбаки и ученые жалуются на нашествие "русских лососей", которое угрожает местным видам рыб. Об этом пишет норвежское издание Dagbladet.
В середине прошлого века Советский Союз развел горбушу в реках Кольского полуострова. Со временем рыбы стало слишком много. Жители Норвегии считают распространение горбуши "вторжением".
"Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 русских лососей", – сказал житель Киркенеса Эйстейн Хансен.
Неподалеку от границы России и Норвегии Ассоциация охотников и рыболовов Сер-Варангера установила ловушку на лосося. Глава организации Рольф Колльстрем поблагодарил местные власти за поддержку борьбы. Он отметил, что природоохранные органы Норвегии должны заняться этим на национальном уровне и составить план по борьбе с горбушей.
Исторический рекорд наплыва рыбы был зафиксирован в 2017 году. Сейчас ассоциация внимательно следит за развитием ситуации.
Перемещением "русского лосося" обеспокоено научное сообщество. Норвежские ученые заявили, что горбуша может вытеснить местные виды рыб и стать проблемой. Жизненный цикл горбуши длится два года, и все особи погибают после нереста. Они пояснили, что избыток гниющей рыбы в реках Норвегии может привести к негативным последствиям для окружающей среды. Местные исследователи призывают население страны убивать горбушу, чтобы сократить ее численность.
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