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10:54

В Индии бродячие собаки спасли новорожденную девочку

животные за рубежом общество

10:54

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Фото: youtube.com/News18 Digital

В Кайтхале – городе на севере Индии в штате Харьяна – бродячие собаки спасли новорожденную девочку, сообщает портал "Мир 24".

Псы вытащили ребенка, завернутого в полиэтилен, из канализационного стока. Они вынесли девочку к дороге и стали лаять, привлекая внимание прохожих.

Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Ребенка доставили в ближайшее медучреждение. Врачи пришли к выводу, что девочка родилась несколько часов назад. Диагностирована травма головы.

Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что малышку скинула в люк некая женщина – возможно, ее мать. Ведутся ее поиски.

В конце июня в Санкт-Петербурге новорожденную девочку, которую мать бросила в парке, спас пес по кличке Мачо. Во время прогулки собака породы джек-рассел-терьер потянула хозяина в сторону кустов, где и нашлась малышка. Она была настолько слаба, что не издавала ни звука.

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животные за рубежом общество

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