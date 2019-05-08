Собаку вызвали в испанский суд в качестве свидетеля

Испанский суд вызвал на заседание собаку, пострадавшую от жестокого обращения, пишет Eldia.es.
Как пояснили в Высшем суде Канар, пригласить четвероногого свидетеля решила судья Уголовного суда № 1 города Санта-Крус-де-Тенерифе Сандра Баррера. По данным издания, питбультерьер по кличке Милагрос (Чудеса) вошла в зал, виляя хвостом.
Во время заседания бывший хозяин собаки давал показания по видеосвязи из тюрьмы в Севилье, куда его поместили за другое преступление. А на Тенерифе мужчину обвиняют в том, что он поместил Милагрос в чемодан и выбросил ее в мусорный контейнер.
По словам самого обвиняемого, избавиться от животного его уговорила подруга. Он рассказал, что они обнаружили питбуля дома в луже крови и без каких-либо признаков жизни. Ее якобы искусали другие животные, которые также принадлежали обвиняемому.
Соседи, нашедшие собаку спустя почти сутки, опровергают показания мужчины. Они заверяют, что Милагрос вовсе не была при смерти, так как сумела прогрызть чемодан, чтобы получить доступ к воздуху. Осмотревший собаку ветеринар также заявил в суде, что кровопотеря из-за ран не была смертельной.
Прокурор потребовала приговорить бывшего владельца собаки к девяти месяцам тюрьмы и лишить его права работать с животными в течение двух лет. Представляя четвероногого свидетеля, прокурор отметила, что собака "очевидно, не может говорить", но присутствующие могут сравнить ее состояние после преступления и в настоящий момент. На заседании присутствовала и нынешняя хозяйка питбуля, которая дала животному новое имя – Китай.
Ранее сообщалось, что в Таиланде рабочие нефтяной платформы спасли собаку, которая находилась в 200 километрах от берега. Пса подняли на буровую платформу, зацепив веревкой. Предполагается, что животное упало в воду с рыбацкой лодки.
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