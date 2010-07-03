Эксперты поддержали идею маркировать домашних животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Маркировка домашних животных при помощи чипов и татуировок, которую предлагают ввести в министерстве сельского хозяйства, поможет обезопасить жизнь животных и, в случае каких-либо происшествий, привлечь к ответственности хозяев. Такое мнение высказали эксперты в разговоре с Москвой 24.
"Сейчас очень много собак и кошек, которых хозяева, особенно за городом, отпускают на самовыгул. При этом у них нет ни адресников, ни регистрационных номеров, ни чипа. И если с собакой или кошкой что-то случается, то это вина владельца, но мы его не можем привлечь, потому что мы не знаем, кто это", – пояснила адвокат в области зоозащиты Маргарита Гаврилова.
Ветеринар Екатерина Польшкова добавила, что чипирование питомцев также поможет "не воевать владельцам, если животное украли", поскольку в маленьком устройстве, вживленном под кожу, содержится вся информация о животном. Эксперт отметила, что процедура чипирования безопасна.
По словам ветеринара, вживленный чип со временем обрастает соединительной тканью и остается с животным на всю жизнь.
Польшкова отметила, что штрихкод, который также планируют наносить на тело животных, процедура куда более болезненная, чем чипирование.
"Штрихкод, по идее, должен наноситься так же, как татуировка. Это болезненная процедура. Тату с возрастом меняет свою конфигурацию, поэтому считается не совсем верным способом", – заключила эксперт.
Ранее стало известно, что Минсельхоз РФ подготовит документ, регулирующий обязательную маркировку домашних животных с помощью чипов и татуировок.
Документ предусматривает создание в России системы официального учета и идентификации домашних животных. В перечень планируют внести как кошек с собаками, так и мелкий и крупный рогатый скот. Кроме того, закон затронет пушных зверей, пчел, рыб и "иных водных животных", домашних птиц, свиней и ездовых животных.
Процедуру базовой регистрации планируют сделать бесплатной. Маркировка при этом остается на усмотрение хозяина животного и будет оплачиваться из его средств.
По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Корректировки подразумевают наказание за оставление животных на улице. Депутат уверен, что без маркировки эта норма работать не будет.
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