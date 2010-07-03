В России начнут маркировать домашних животных

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Минсельхоз РФ подготовит документ, регулирующий обязательную маркировку домашних животных с помощью чипов и татуировок. Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии" внесут в Госдуму до конца года, как сообщили "Известия".

Документ предусматривает создание в России системы официального учета и идентификации домашних животных. В перечень планируют внести как кошек с собаками, так и мелкий и крупный рогатый скот. Кроме того, закон затронет пушных зверей, пчел, рыб и "иных водных животных", домашних птиц, свиней и ездовых животных.

Процедуру базовой регистрации планируют сделать бесплатной. Маркировка при этом остается на усмотрение хозяина животного и будет оплачиваться из его средств.

Изначально нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты в 2015 году на основе закона "О ветеринарии". Тем не менее, процесс принятия подзаконных актов серьезно задержался, отмечают специалисты.

По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в парламент были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Корректировки подразумевают наказание за оставление животных на улице. Депутат уверен, что без маркировки эта норма работать не будет.

Ранее в ноябре депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") выступил с предложением узаконить права домашних животных, чьи хозяева умерли. По мнению депутата, новый дом питомцам необходимо предоставлять сразу же.

