Акция "Правильная забота – здоровый питомец" стартовала в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 25 ноября по 2 декабря в столице пройдет акция "Правильная забота – здоровый питомец", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Приурочена она ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября.

В рамках акции все желающие смогут бесплатно сделать своему питомцу прививки от бешенства, а также послушать рекомендации специалистов. Первоначально акция рассчитана на владельцев собак и кошек, и тем не менее привить своих любимцев смогут и владельцы других животных, к примеру, хорьков, енотов или кроликов.

Всего в городе будут работать свыше 50 дополнительных мобильных и стационарных пунктов вакцинации животных. Ознакомиться со списком пунктов и режимом их работы можно здесь.

На лекциях специалисты расскажут о правильном содержании домашних животных и о том, как позаботиться о них в холода. Пройдут встречи с ветеринарами в образовательных учреждениях города, ветеринарных клиниках, кинологических центрах и зоомагазинах. Узнать расписание лекций можно здесь.

Специалисты комитета ветеринарии регулярно рассказывают горожанам о правильном содержании домашних животных. С начала этого года в столице прошло более 250 лекций, которые посетили больше четырех тысяч москвичей.

Впервые акция "Правильная забота – здоровый питомец" прошла в прошлом году. Питомцев принимали в более чем 60 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктах. Помимо этого, автомобили неотложной ветеринарной помощи дежурили в московских парках.