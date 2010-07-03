В МЧС рассказали, как отпугнуть агрессивную собаку

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Нападение агрессивной собаки можно пресечь или отбить. Для этого человек должен проявить храбрость, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

Сначала стоит попытаться сбить животное с толку различными командами. Для этого нужно остановиться и твердым голосом отдать сказать: "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!". Лучше использовать несколько команд, так как от серии подобных изречений животное может растеряться и отступить.

Специалисты отмечают, что для защиты от злой собаки можно использовать любое подручное средство. Подойдут зонтик, палки. Кроме того, можно попробовать метнуть в животное камень.

При этом необходимо медленно отступать спиной к укрытию, которым может послужить забор или дом. Не лишними будут и попытки призвать на помощь окружающих.

Если собака после всего продолжает атаковать, стоит обмотать подручными средствами предплечье и руку, а затем выставить ее вперед и спровоцировать собаку на укус. Как только собака схватит вас за защищенную часть руки, нужно сильно бить ее по верхней челюсти. Также болевыми точками у собак являются нос, пах и язык.

Если собака укусила вас в незащищенное место, надо немедленно промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды, после чего смазать ее края йодом и наложить чистую повязку. Если у животного есть хозяин, следует выяснить, было ли оно привито от бешенства.

После оказания первой помощи при укусе следует срочно обратиться в ближайший травмпункт. Также не лишним будет и обращение в полицию и санитарные службы. При этом стоит указать точный адрес владельца собаки.

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