Карантин по бешенству установили в поселении Марушкинское в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карантин по бешенству животных установлен в поселении Марушкинское Новомосковского округа. По распоряжению Сергея Собянина карантин продлится до 8 июля, сообщает Агентство "Москва".

Такие меры ввели после выявления случая заболевания бешенством дикого животного. На период карантина запрещено проводить выставки домашних животных, торговать ими или вывозить за пределы территории.

12 апреля дикое животное с бешенством нашли в поселении Краснопахорское. На территории установили карантин до 13 июня.