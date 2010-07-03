Карантин по бешенству вновь объявили в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дикое животное с бешенством 12 апреля нашли в поселении Краснопахорское. По распоряжению Сергея Собянина на территории установлен карантин, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Вплоть до 13 июня в поселении нельзя будет проводить выставки собак и кошек, а также торговать домашними питомцами или отлавливать диких животных.

Это уже четвертый карантин по бешенству в Москве с начала года. Ранее аналогичные меры принимали в Щербинке, а также Первомайском и Вороновском поселениях.

В прошлом году карантин из-за бешенства диких и домашних животных в столице объявляли семь раз, в 2017 – шесть, а в 2016 – 11.