В поселении Вороновское установили карантин по бешенству

На территории поселения Вороновское в ТиНАО до 16 мая текущего года установлен карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
"Установить карантин на территории поселения Вороновское Троицкого административного округа Москвы до 16 мая 2019 года", – говорится в распоряжении, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, пока будет действовать карантин запрещено проводить выставки домашних животных, а также продавать их.
Кроме того, нельзя вывозить собак и кошек за пределы территории поселения и отлавливать животных.
Ранее сообщалось, что за последние годы число зарегистрированных случаев заразных заболеваний у животных в столице сократилось втрое. По словам председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина, с 2015 по 2017 годы количество зарегистрированных случаев заболевания животных заразными болезнями снизилось с 33 до 12.
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