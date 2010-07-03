Москвичей призовут убрать за их питомцами

Жителей столицы ждут на городской акции "Убери за своим питомцем", которая пройдет 20 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы московского департамента ЖКХ Наталью Кораблину.
"Планируем просвещать наше население, раздавать диспенсеры, показать, что можно всегда убрать за своим питомцем", – отметила представитель ведомства, добавив, что организаторы хотят показать положительный пример.
Годом ранее акция собрала более тысячи человек. Инициаторами мероприятия стали молодежный совет при департаменте жилищно-коммунального хозяйства и комиссия по экологической политике в Мосгордуме.
В конце прошлого года в России был принят закон об ответственном обращении с животными. Он регламентирует отношения в области обращения с питомцами для их защиты и запрещает пропаганду жестокого обращения с питомцами.
Теперь владельцы собак обязаны убирать территорию за домашними любимцами. А муниципальные власти могут запрещать выгул животных в определенных местах.
Кроме того, без намордников нельзя выгуливать собак потенциально опасных пород. Их перечень недавно сократили сотрудники МВД.
На минувшей неделе президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предложил ввести экзамен для тех, кто хочет завести собаку. Еще одной инициативой в поддержку ответственного обращения с животными стала идея запретить попрошайничество с четвероногими друзьями.
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