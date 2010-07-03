Попрошайничество с животными могут запретить в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Госдума готова рассмотреть инициативу московских депутатов о запрете попрошайничества с животными. Об этом РИА Новости заявил глава комитета ГД Владимир Бурматов.

Ранее члены комиссии по экологической политике Мосгордумы сообщили о планах обратиться в ГД с просьбой запретить попрошайничество с животными в общественных местах.

В частности, столичные депутаты предлагают внести поправки в статью 11 федерального закона "Об ответственном обращении с животными", которая подразумевает запрет на торговлю животными в неотведенных местах.

"В случае если такая законодательная инициатива поступит от коллег из московской власти, как субъекта законодательной инициативы, мы готовы с ней ознакомиться и изучить, обсудить с экспертами", – указал Бурматов.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2018 года подписал закон об ответственном обращении с животными. В его основу легли принципы гуманного отношения к ним. В частности, законом запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.

