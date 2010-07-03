Попрошайничество с животными могут запретить в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Госдума готова рассмотреть инициативу московских депутатов о запрете попрошайничества с животными. Об этом РИА Новости заявил глава комитета ГД Владимир Бурматов.
Ранее члены комиссии по экологической политике Мосгордумы сообщили о планах обратиться в ГД с просьбой запретить попрошайничество с животными в общественных местах.
В частности, столичные депутаты предлагают внести поправки в статью 11 федерального закона "Об ответственном обращении с животными", которая подразумевает запрет на торговлю животными в неотведенных местах.
"В случае если такая законодательная инициатива поступит от коллег из московской власти, как субъекта законодательной инициативы, мы готовы с ней ознакомиться и изучить, обсудить с экспертами", – указал Бурматов.
Президент России Владимир Путин в конце декабря 2018 года подписал закон об ответственном обращении с животными. В его основу легли принципы гуманного отношения к ним. В частности, законом запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.
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