Первую группу животных из "китовой тюрьмы" планируют выпустить в мае

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"Пробную группу" косаток и белух, которые содержатся в бухте Средняя под Находкой, выпустят в естественную среду обитания в конце весны.

"Попробуем их отвезти в ареал их обитания, в район Охотского моря. Это где-то конец мая – начало июня", – цитирует "Интерфакс" главу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилла Колончина. Всех животных оснастят радиомаяками.

В середине апреля ученые рассчитывают получить результаты анализов крови и слизистых, отобранных у китообразных. Решение выпускать животных группами, пояснил Колончин, продиктовано опасениями за их жизнь. Специалисты не уверены, что млекопитающие смогут адаптироваться в море после зимы, проведенной в водных вольерах.

"Нам бы не хотелось, чтобы завтра, выпустив значительную часть, мы увидели их всплывшими, погибшими", – заключил эксперт, отметив, что первыми выпустят наиболее здоровых особей.

Накануне стало известно, что косаток и белух решено выпустить. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Доставка животных из бухты обойдется в два-три миллиона рублей на каждую особь.



Куда исчезают животные из "китовой тюрьмы"

Около сотни косаток и белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Млекопитающих незаконно выловили для отправки в китайские океанариумы. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".

Из бухты пропали три белухи и косатка – возможно, что они уплыли через дыру в ограждении. Полиция региона проводит проверку по факту исчезновения животных.

Выпустить обитателей "китовой тюрьмы" призывали многие знаменитости, в том числе актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

