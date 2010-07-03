Биологи оценили состояние косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье

Состояние косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, предварительно оценивается как стабильное, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды России.
"Состояние косаток и белух во время обследований не вызвало опасений у экспертов. Их состояние остается стабильным", – заявил замдиректора по науке Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков.
Он уточнил, что окончательную оценку можно будет дать после получения результатов анализов, взятых у животных. Результаты анализов ожидаются до конца недели сразу от нескольких независимых лабораторий.
Экспертная группа из 12 ученых приступила к ветеринарному обследованию косаток и белух 20 марта. Она была создана по инициативе Минприроды РФ.
Десять косаток и 87 белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры "китовой тюрьмой".
Ранее из бухты пропали три белухи и косатка. Млекопитающие гибнут или их незаконно вывозят, заявили зоозащитники. Полиция региона начала проверку. ФСБ распространила заявление о возбуждении двух административных дел в отношении ответственных за вылов животных компаний.
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