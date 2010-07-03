Обследование косаток и белух из "китовой тюрьмы" началось в Приморье

Экспертная группа из 12 ученых, созданная при Минприроды РФ, приступила к ветеринарному обследованию косаток и белух в бухте Средняя в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В состав группы вошли сотрудники РАН, рыбохозяйственных институтов, Дальневосточного федерального университета, а также специалисты центра океанографии и морской биологии (Москвариум). Им предстоит провести комплексное обследование состояния животных и условий, в которых они содержатся. Если будут выявлены каких-либо заболевания, эксперты составят для косаток и белух индивидуальные программы лечения. Ученым поручено через десять дней дать заключения по каждой косатке, а до конца месяца – в отношении всех белух.
"Сегодня мы взяли анализы у шести косаток, осталось провести мероприятия в отношении еще четырех особей. До конца этой недели завершим работу", – рассказал замдиректора по науке ВНИРО Вячеслав Бизиков. Он отметил, что анализы обработают в нескольких лабораториях, чтобы получить "несколько независимых оценок".
Кроме того, на косаток и белух составят подробные анкеты с данными об их физическом состоянии, рационе питания и индивидуальных особенностях. Анкеты направят в Консилиум ученых, чтобы на их основе принять решение о судьбе каждого животного.
Десять косаток и 87 белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры "китовой тюрьмой".
Известно, что ранее из бухты пропали три белухи и косатка. Предполагается, что они уплыли через дыру в ограждении. Однако, по словам экологов, сбежать животные не могли. Млекопитающие гибнут или их незаконно вывозят, заявили зоозащитники. Полиция региона начала проверку.
Кроме того, ФСБ распространила заявление о возбуждении двух административных дел в отношении компаний, которые добывали, транспортировали и держали косаток и белух в Приморском крае. Следователи получили заключения специалистов о неудовлетворительных условиях содержания косаток и белух.
По поручению Владимира Путина состоялось совещание, на котором решили создать Центр содержания крупных морских животных на острове Русский. Однако ученые считают, что лишняя транспортировка может навредить млекопитающим.
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