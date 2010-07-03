Животных из "китовой тюрьмы" переведут в Центр содержания морских животных

Живущие в Средней бухте в Приморье косатки и белухи переедут в Центр содержания морских животных. Его решено создать в одной из бухт острова Русский, передает "Интерфакс".
Об организации центра договорились участники совещания, которое провел вице-премьер РФ Алексей Гордеев. Он подчеркнул, что действия специалистов будут направлены на обеспечение сохранности и безопасности млекопитающих.
Отмечается, что сменить место жительство животные смогут только в теплое время года, когда установится положительная температура воздуха. Это случится после схода льдов в акватории.
Судьбу косаток и белух, попавших в так называемую "китовую тюрьму", решали представители Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Генпрокуратуры, СК, ФСБ, МВД, Росимущества и других заинтересованных ведомств. Они договорились разработать совместный план действий, учитывающий реадаптацию животных и их последующий выпуск на волю. К последнему шагу прибегнут, если жизни млекопитающих не будет ничего угрожать.
"В целях контроля и отслеживания животных будет предусмотрена их идентификация с использованием радиочастотного чипирования", – сказано в сообщении.
Работать с косатками и белухами будут специалисты научных и экологических организаций, в том числе ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии и его Тихоокеанского филиала во Владивостоке. А координацией действий займется администрация Приморского края.
Вице-премьер также поручил оценить состояние каждого животного. Лишь после этого можно будет решать вопрос о дальнейшей жизни млекопитающих в естественной среде обитания.
Участники обратили внимание на то, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами и арест с них снят.
Ранее в Кремле напомнили о поручении президента решить судьбу морских млекопитающих. Разобраться в ситуации профильные ведомства должны были еще до 1 марта. В минувший понедельник министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заверил, что вопрос будет закрыт в ближайшее время.
Косаток и белух из "китовой тюрьмы" учат жить в океанариуме
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