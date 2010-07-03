Ситуацию с косатками в Приморье решат в ближайшее время

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"Дорожная карта" по освобождению и адаптации морских млекопитающих, которых содержат в бухте Средняя в Приморье, будет разработана в ближайшее время. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Ранее Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу вместе с общественными и научными организациями до 1 марта решить судьбу морских млекопитающих, которые содержатся в бухте Средняя.

"Когда мы собирали совещание и участвовали эксперты со стороны науки, они нам четко сказали, что для выпуска нужна теперь целая "дорожная карта" с адаптацией млекопитающих. Они разновозрастные, поэтому то, что можно сделать с малышами, например, нельзя сделать с крупными", – рассказал Кобылкин, передает РИА Новости.

Министр добавил, что карта будет разработана в ближайшее время. Сейчас выпуск животных из бухты сопряжен с риском для их жизни из-за холода. Решение примут силовые структуры и Росрыболовство. Он отметил, что ни у кого нет сомнений в том, что млекопитающих нужно выпускать.