В Кремле до конца дня ожидают решения по "китовой тюрьме" в Приморье

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Решения по судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье Кремль ожидает до конца дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Как отметил представитель администрации Владимира Путина, сроки поручения главы государства по этому вопросу уже истекли.

"Ждем сегодня вечером, в конце рабочего дня, информацию. Собственно, мы сами обратили внимание на то, что сегодня уже 4 марта", – пояснил Песков.

До 1 марта Путин поручил Минприроды и Минсельхозу определить судьбу морских млекопитающих, которые содержатся в приморской бухте Средняя. К изучению ситуации президент просил привлечь представителей общественных и научных организаций.

Поручения глава государства дал по результатам проверки Генпрокуратурой исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих.

По словам Пескова, сотрудники Кремля уже созвонились с кабмином и теми, кто курирует этот вопрос. "Работа ведется, но по-прежнему можем констатировать, что результата нет", – уточнил он.

При этом пресс-секретарь Путина не стал уточнять, от кого именно в Кремле ожидают решений. "С самого утра наводили справки на этот счет, принимая во внимание резонансность этой темы и тот факт, что животным плохо, их становится меньше", – заключил Песков.

Осенью прошлого года представители Greenpeace рассказали о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из них содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, прозванной экологами "китовой тюрьмой". Там животные страдали от холода, снега и льда.

Сотрудники владивостокской природоохранной прокуратуры заявили о нарушениях со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Тогда следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По их данным, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них не было и года. В итоге суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Спустя некоторое время с животных сняли арест.

Ранее стало известно, что три белухи и одна косатка пропали. Затем Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух из бухты Средняя. Также было вынесено определение о подготовке дела к суду.

