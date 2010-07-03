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09:59

Ветеринар рассказал о состоянии косаток из "китовой тюрьмы"

происшествия животные

09:59

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Фото: канал Москва 24

Состояние косаток и белух, которые находятся в бухте под Находкой, оценивается как удовлетворительное.

"Животных осматриваю каждый день, прихожу на кормление. Визуальный осмотр – каждый день: кто как поел, кто как дышит, как двигается. Невизуальный осмотр периодически делаем", – цитирует РИА Новости ветеринара Ивана Белокобыльского. Специалист также опроверг информацию, что у косаток нарушен кожный покров из-за обморожений и заболеваний.

Около сотни косаток и белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".

Куда исчезают животные из "китовой тюрьмы"

Известно, что из бухты пропали три белухи и косатка – возможно, что они уплыли через дыру в ограждении. По словам экологов, сбежать животные не могли. Они предположили, что млекопитающие гибнут или их незаконно вывозят. По этому факту полиция региона начала проверку. Кроме того, ФСБ распространила заявление о возбуждении двух административных дел в отношении компаний, которые в Приморском крае добывали, транспортировали и держали косаток и белух.

Следователи уже получили заключения специалистов о неудовлетворительных условиях содержания млекопитающих. В документах говорится, что животных необходимо выпустить в естественную среду. Ранее решить судьбу косаток и белух, находящихся в центре передержки, Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу.

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происшествия животные

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