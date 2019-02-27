Ди Каприо потребовал освободить косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо призвал освободить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае. Обращение к подписчикам на сайте Change.org размещено на странице в Facebook.

"Пожалуйста, подпишите петицию, приведенную ниже, и выступайте вместе со мной против негуманного вылова косаток и белух в России", – написал актер.

Ранее с подобным заявлением выступила актриса и представитель Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон.

Ситуация вокруг узников "китовой тюрьмы" в Приморье накаляется. В Совете общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" заявляли, что нелегально выловленные косатки, которые содержатся в так называемой китовой тюрьме в приморской бухте Средняя, проживут еще примерно два месяца. Сейчас в приморской бухте в специальном центре передержки находятся более 10 косаток и около 90 белух. Млекопитающие фактически замерзают там, поскольку им необходимо двигаться, чтобы согреваться и жить.

Следственный комитет по Приморскому краю расследует инцидент. Тихоокеанский океанологический институт по поручению Генпрокуратуры проводит исследование на предмет возможности возвращения косаток и белух в море. Экологи рассчитывают на помощь Тихоокеанского флота в транспортировке животных к месту выпуска.