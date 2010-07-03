Косаток из "китовой тюрьмы" выпустят в дикую природу

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Эксперты пришли к выводу, что каждую косатку и белуху из бухты Средней в Приморье нужно выпустить в дикую природу.

"Приняли принципиальное решение выпустить всех животных в естественную среду", – цитирует РИА Новости главу Приморья Олега Кожемяко, который выступил на брифинге.

В понедельник, 8 апреля, также стало известно, что группа экспертов исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто и российские ученые подписали соглашение о сотрудничестве в деле об освобождении животных. "Работая вместе, я убежден, мы достигнем успеха", – указал координатор научного консилиума – замдиректора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков.

Около сотни косаток и белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".

Цена освобождения каждой косатки составляет около трех миллионов рублей. Животным понадобятся индивидуальные ванны для транспортировки.



Куда исчезают животные из "китовой тюрьмы"

Известно, что из бухты пропали три белухи и косатка – возможно, что они уплыли через дыру в ограждении. По словам экологов, сбежать животные не могли. Они предположили, что млекопитающие гибнут или их незаконно вывозят. По этому факту полиция региона начала проверку. Кроме того, ФСБ распространила заявление о возбуждении двух административных дел в отношении компаний, которые в Приморском крае добывали, транспортировали и держали косаток и белух.

По поручению Владимира Путина вице-премьер РФ Алексей Гордеев провел совещание, где было решено создать Центр содержания крупных морских животных на острове Русский. Однако ученые считают, что перевозить туда животных нельзя, поскольку лишняя транспортировка может им навредить.

В администрации Приморского края рассказали, что косаткам и белухам увеличат жилплощадь. Это решение приняли после осмотра млекопитающих ветеринарами.

