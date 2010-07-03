Косаткам и белухам из "китовой тюрьмы" увеличат жилплощадь

Для косаток и белух из "китовой тюрьмы" увеличат вольеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Там также уточнили, что в ближайшее время планируется пересадить часть животных в отдельные вольеры. "Один понтон позволит отсадить 15 белух – по пять в каждую из трех секций. Также будет установлен еще один вольер для косаток", – отмечается в сообщении.
Тем временем специалисты межведомственной экспертной группы рассказали, что животные находятся в хорошем расположении духа. "Животные активные, у них хороший аппетит", – рассказали специалисты.
Ранее млекопитающих осмотрели ветеринары. По их словам, здоровье большинства животных вне опасности. Однако, по словам врачей, двум белухам все же необходимо лечение: у одной нашли следы обморожения кожных покровов на спине, а у другой – рану на заднем краю левого плавника.
Около сотни косаток и белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.