Косаткам и белухам из "китовой тюрьмы" увеличат жилплощадь

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Для косаток и белух из "китовой тюрьмы" увеличат вольеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Там также уточнили, что в ближайшее время планируется пересадить часть животных в отдельные вольеры. "Один понтон позволит отсадить 15 белух – по пять в каждую из трех секций. Также будет установлен еще один вольер для косаток", – отмечается в сообщении.

Тем временем специалисты межведомственной экспертной группы рассказали, что животные находятся в хорошем расположении духа. "Животные активные, у них хороший аппетит", – рассказали специалисты.

Ранее млекопитающих осмотрели ветеринары. По их словам, здоровье большинства животных вне опасности. Однако, по словам врачей, двум белухам все же необходимо лечение: у одной нашли следы обморожения кожных покровов на спине, а у другой – рану на заднем краю левого плавника.

Около сотни косаток и белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".