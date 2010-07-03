Песков прокомментировал ситуацию с косатками в "китовой тюрьме"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с косатками и белухами, которые содержатся в бухте Средняя под Находкой.

"Программа адаптации косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье готовится", – цитирует Пескова РИА Новости. По словам официального представителя Кремля, "сиюминутного решения быть не может".

Десять косаток и 87 белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры "китовой тюрьмой". Ранее из бухты пропали три белухи и косатка. Предполагается, что они уплыли через дыру в ограждении. Однако, по словам экологов, сбежать животные не могли. Млекопитающие гибнут или их незаконно вывозят, заявили зоозащитники. Полиция региона начала проверку. ФСБ также распространила заявление о возбуждении двух административных дел в отношении компаний, которые добывали, транспортировали и держали косаток и белух.

По поручению Владимира Путина состоялось совещание, на котором решили создать Центр содержания крупных морских животных на острове Русский. Однако ученые считают, что лишняя транспортировка может навредить млекопитающим.

20 марта к ветеринарному обследованию косаток и белух в бухте Средняя приступила экспертная группа из 12 ученых. Она была создана по инициативе Минприроды РФ. Специалисты возьмут у обитателей "китовой тюрьмы" анализы и обработают их в нескольких лабораториях для получения "независимых оценок" физического состояния животных.