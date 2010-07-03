Здоровью косаток и белух из "китовой тюрьмы" ничего не угрожает

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Ученых не тревожит состояние косаток и белух из приморской бухты Средняя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минприроды.

Млекопитающих осмотрели ветеринары. По их словам, здоровье большинства животных вне опасности.

Впрочем, двум белухам все же необходимо лечение: у одной нашли следы обморожения кожных покровов на спине, а у другой – рану на заднем краю левого плавника.

"Хотим успокоить всех, кто внимательно следит за ситуацией, и сообщить, что по косаткам, содержащимся в бухте Средней, у членов консилиума опасений нет", – сказал замдиректора по научной работе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков.

Он также пояснил, что специалисты делают выводы о состоянии животных на основе осмотра, а не предположений экспертов, изучивших снимки в Сети.

К ветеринарному обследованию косаток и белух эксперты приступили 20 марта. Перед этим международная группа ученых попросила ускорить процесс реабилитации и выпуска животных из бухты Средняя в Приморье.

Сейчас в бухте, которую называют "китовой тюрьмой", 10 косаток и 87 белух. Ситуация с млекопитающими вызвала широкий резонанс в России и за рубежом. К решению их судьбы подключились Генпрокуратура, СК, ФСБ и Владимир Путин.

Группа специалистов должна оценить состояние животных и решить, кого из них можно выпустить, а кого – отправить в океанариумы.