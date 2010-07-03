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08:41

Дома престарелых для животных могут появиться в Москве

животные власть

08:41

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Мосгордуме готовы поддержать инициативы благотворителей о создании в столице частных домов престарелых для животных.

"Если кто-то из наших предпринимателей, спонсоров, благотворителей захочет создать приют для престарелых животных, то такая идея не будет вызывать возражений", – цитирует Агентство "Москва" главу комиссии по экологической политике столичного парламента Зою Зотову. По словам депутата, такие приюты будут востребованы среди тех, у кого нет времени или возможности ухаживать за своими питомцами, достигшими пожилого возраста.

Первый в мире дом престарелых для собак открылся в 2007 году в курортном пригороде Насу на севере Токио. Сотрудники приюта круглосуточно ухаживают за животными, играют с ними, кормят их натуральной едой.

Собаки, страдающие диабетом и другими болезнями, получают квалифицированную медицинскую помощь. Чтобы старые собаки не скучали, их знакомят с молодыми щенками и выводят на совместные прогулки для поддержания формы. Содержание питомца в приюте обходится владельцу в 100 тысяч йен (815 долларов) в месяц.

Ранее Москве 24 рассказали, как в маленьком поселке под Красноармейском живет дружная и необычная семья. В ней больше 60 пушистых хвостов и одна добрая хозяйка по имени Людмила. Каждая собака со своей сложной судьбой – битая, раненая, брошенная, но нашедшая тепло и заботу в приюте для животных.

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животные власть

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