Хосписы и крематории для животных могут появиться в Москве

В Мосгордуме готовы рассмотреть вопрос о создании в столице хосписов и крематориев для животных. Об этом Агентству "Москва" сообщила глава комиссии по экологической политике Зоя Зотова.
Она напомнила, что сейчас в приютах есть ветеринарная служба, которая проводит необходимые операции. Животные находятся под присмотром до конца жизни. "Вопрос создания хосписов и крематориев для животных требует проработки", – отметила Зотова. Она пообещала поднять эту тему в Мосгордуме, если такой запрос поступит от жителей столицы.
Ранее сообщалось, что до 2025 года Московский зоопарк планирует открыть на базе питомника в Подмосковье хоспис, кладбище и крематорий для домашних животных. Хоспис будет принимать онкобольных питомцев, уточнила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон об ответственном и гуманном обращении с животными. В частности, законом запрещается пропаганда жестокости по отношению к ним.
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