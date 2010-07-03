Хосписы и крематории для животных могут появиться в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Мосгордуме готовы рассмотреть вопрос о создании в столице хосписов и крематориев для животных. Об этом Агентству "Москва" сообщила глава комиссии по экологической политике Зоя Зотова.

Она напомнила, что сейчас в приютах есть ветеринарная служба, которая проводит необходимые операции. Животные находятся под присмотром до конца жизни. "Вопрос создания хосписов и крематориев для животных требует проработки", – отметила Зотова. Она пообещала поднять эту тему в Мосгордуме, если такой запрос поступит от жителей столицы.

Ранее сообщалось, что до 2025 года Московский зоопарк планирует открыть на базе питомника в Подмосковье хоспис, кладбище и крематорий для домашних животных. Хоспис будет принимать онкобольных питомцев, уточнила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон об ответственном и гуманном обращении с животными. В частности, законом запрещается пропаганда жестокости по отношению к ним.