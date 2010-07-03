Лапу, друг: желающим завести питомца придется сдать экзамен

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Ввести экзамен для тех, кто хочет завести собаку, предложил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает Агентство "Москва".

Эксперт убежден, что этим пунктом нужно дополнить закон об ответственном обращении с животными. По словам Голубева, владение собакой требует определенной подготовки, которая часто ограничивается лекцией от заводчика.

"Правильнее было бы возродить советские традиции или обратиться к опыту зарубежных стран, практикующих сдачу технического минимума для начинающих владельцев собак. В этот минимум входят и основа дрессировки, и элементарная зоопсихология, и правила ухода за питомцем", – сказал президент РКФ.

Он добавил, что федерация готова создать нормативы для подготовки и тестирования собак с учетом особенностей разных пород. Кроме того, специалисты могут дать советы по обращению с чужими питомцами.

"Это могут быть и тематические лекции в школах, и занятия в клубах юных собаководов, обучающие ролики и разнообразные публикации, интерактивные площадки на наших выставках", – пояснил Голубев.

Ранее стало известно, что в Москве могут появиться хосписы и крематории для животных. Этот вопрос готовы рассмотреть в Мосгордуме.

Закон об ответственном отношении с животными был принят в декабре минувшего года. Документ регламентирует отношения в области обращения с питомцами для их защиты и запрещает пропаганду жестокого обращения с животными.

Новые нормы обязывают владельцев "обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного". Он же дает муниципальным властям право запрещать выгул животных в определенных местах.

Документ запрещает выгуливать без намордников собак потенциально опасных пород. Их перечень недавно был сокращен сотрудниками МВД.

