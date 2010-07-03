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15:05

Лапу, друг: желающим завести питомца придется сдать экзамен

животные

15:05

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ввести экзамен для тех, кто хочет завести собаку, предложил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает Агентство "Москва".

Эксперт убежден, что этим пунктом нужно дополнить закон об ответственном обращении с животными. По словам Голубева, владение собакой требует определенной подготовки, которая часто ограничивается лекцией от заводчика.

"Правильнее было бы возродить советские традиции или обратиться к опыту зарубежных стран, практикующих сдачу технического минимума для начинающих владельцев собак. В этот минимум входят и основа дрессировки, и элементарная зоопсихология, и правила ухода за питомцем", – сказал президент РКФ.

Он добавил, что федерация готова создать нормативы для подготовки и тестирования собак с учетом особенностей разных пород. Кроме того, специалисты могут дать советы по обращению с чужими питомцами.

"Это могут быть и тематические лекции в школах, и занятия в клубах юных собаководов, обучающие ролики и разнообразные публикации, интерактивные площадки на наших выставках", – пояснил Голубев.

Ранее стало известно, что в Москве могут появиться хосписы и крематории для животных. Этот вопрос готовы рассмотреть в Мосгордуме.

Закон об ответственном отношении с животными был принят в декабре минувшего года. Документ регламентирует отношения в области обращения с питомцами для их защиты и запрещает пропаганду жестокого обращения с животными.

Новые нормы обязывают владельцев "обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного". Он же дает муниципальным властям право запрещать выгул животных в определенных местах.

Документ запрещает выгуливать без намордников собак потенциально опасных пород. Их перечень недавно был сокращен сотрудниками МВД.

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